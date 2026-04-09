Калининградцев приглашают на акцию «10 000 шагов к жизни»

Оздоровительное мероприятие пройдет по традиции в Южном парке.

В Калининграде в Южном парке 10 апреля проведут акцию здоровья «10 000 шагов к жизни», которая стала для весны уже традиционной. Как сообщает пресс-служба мэрии города, физкультурное мероприятие посвящено Всемирному дню здоровья. Гостей ждут у центральной сцены рядом с музеем «Фридландские ворота».

В 14:30 стартует регистрация участников. В 15:15 начнется разминка, в 15:30 — старт.

До 17:00 участники должны будут пройти согласованный маршрут.

В программе: спортивная ходьба на 8 км, тренировочное занятие с инструкторами по скандинавской ходьбе и общеразвивающей гимнастике, выполнение нормативов комплекса ГТО.

Также в этот день консультации проведут врачи по спортивной медицине, кардиолог, диетолог.

Участие бесплатное.