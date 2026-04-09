Целевые показатели дорожной деятельности на федеральных трассах Нижегородской области были выполнены в 2025 году

Расширенное выездное заседание Общественного совета при Росавтодоре на тему «Национальный проект “Инфраструктура для жизни” — перспективы развития дорожного хозяйства» состоялось в Нижнем Новгороде 8 апреля. Участники рассмотрели результаты дорожной деятельности в 2025 году, так и планы работ на 2026, сообщает Федеральное дорожное агентство.
Мероприятие прошло под председательством генерального директора Российской Ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» Игоря Старыгина. Модератор подчеркнул, что Общественный совет неизменно служит эффективной площадкой для диалога между государством, наукой и бизнесом.
Заместитель Министра транспорта РФ Игорь Костюченко в режиме видеоконференцсвязи присоединился к выездному заседанию и коротко рассказал об отраслевых итогах минувшего года.
«Результаты 2025 года подтверждают эффективность нашей совместной работы в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни”: доля федеральных автомобильных дорог в нормативном состоянии составила 74,2%, региональных — 56,3%, дорожной сети крупнейших городских агломераций — 85%, опорной сети — 74,9%. Также в 2025 году накопительным итогом завершено строительство 19 автомобильных обходов населенных пунктов на дорогах федерального и регионального значения. Всего построено, реконструировано, отремонтировано, в том числе капитально, 28,4 тысячи километров дорог, из них 5,6 тысячи километров на федеральных трассах и 22,8 тысячи километров на региональных», — сказал он.
Костюченко добавил, что на 2026 год перед дорожниками стоят новые, не менее амбициозные задачи. Так, в рамках национального проекта необходимо довести 74,6% федеральных дорог до нормативного состояния, а также построить, реконструировать и отремонтировать, в том числе капитально, 26,6 тыс. км дорог (из них 6,1 тыс. км федеральных и 20,5 тыс. км региональных).
Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков подчеркнул, что правительство РФ, министерство транспорта РФ и Федеральное дорожное агентство уделяют большое внимание развитию дорожной сети в субъектах страны. Именно поэтому крайне важной частью работы Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве являются подобные выездные собрания.
«В прошлом году в Нижегородскую область была направлена федеральная поддержка в общем размере 8,3 миллиарда рублей. Все средства пошли на реализацию целевых отраслевых показателей, которые, что крайне важно, были полностью выполнены. С удовлетворением отмечу, что в регионе достигнуто заметное снижение аварийности и смертности на дорогах. Очень рассчитываем на хорошие показатели и в будущем. Необходимые ресурсы и общий уровень взаимодействия у нас для этого есть», — рассказал Новиков.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также обратился к членам Общественного совета с приветственным словом. Он отметил, что дорожная сеть — это не просто асфальт и разметка. Это «кровеносная система экономики».
«От её состояния напрямую зависят качество жизни людей, инвестиционная привлекательность территорий. Например, запуск путепровода через железную дорогу у посёлка Выездное в Арзамасском округе на реконструированном участке дороги Владимир — Муром — Арзамас позволил ликвидировать проблему заторов, которые в часы пик достигали километра. Ещё один крупный проект — строительство дублёра проспекта Гагарина. Текущая техническая готовность 2-й и 3-й очередей составляет уже 47 процентов», — сказал Глеб Никитин.
Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Галина Дзюба назвала Общественный совет Федерального дорожного агентства одним из лучших в стране.
«Наша задача, задача общественников, состоит в том, чтобы обеспечить прозрачный независимый общественный контроль, учесть все реально реализуемые запросы населения на всех этапах: от проектирования и проектной документации, конкурсных процедур до сдачи этих объектов и дальнейшей их эксплуатации», — сказала Галина Дзюба.
Кроме того, о нормотворческих мероприятиях 2025 года и планах на 2026-й участникам Общественного совета рассказал в режиме видеоконференцсвязи директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Александр Соколовский. Так, в ушедшем году был принят федеральный закон, разрешающий размещение антенно-мачтовых сооружений в полосах отвода дорог, внесены изменения, переводящие результаты диагностики дорог в электронный формат с публикацией в системе контроля дорожных фондов для большей прозрачности. Говоря о приоритетных направлениях работы на текущий год, Александр Соколовский отметил, в частности, необходимость формирования федеральной государственной информационной системы ведения учета задолженностей в области автомобильного транспорта.
Отдельно участники обсудили научно-технологическое развитие отрасли. С докладом о достижениях в этом направлении выступил заместитель начальника управления научно-технических исследований и информационных технологий Федерального дорожного агентства Георгий Гончаров. Спикер привел основные примеры последних достижений в научной деятельности.
Совместно с РАН и отечественными производителями отработана технология мониторинга состояния дорог в криолитозоне: создано семь высокотехнологичных постов, данные которых лягут в основу будущих нормативных документов. Также впервые в мире проведено ранжирование участков трассы Р-297 «Амур» по опасности мерзлотных процессов с помощью спутниковых снимков — это новый вид инженерных изысканий.
В числе приоритетных направлений дальнейшей работы ведомства были упомянуты создание новых материалов с повышенными эксплуатационными свойствами, развитие высокоавтоматизированной и роботизированной дорожной техники, а также совершенствование интеллектуальных систем управления дорожным хозяйством (в том числе технологий для «умных» дорог).
Отдельно в ходе заседания были затронуты вопросы кадровой работы. Было принято решение и дальше расширять целевую подготовку, развивать молодежные инженерные команды, систему наставничества, формировать новые компетенции и профессиональные стандарты, связанные с работой высокоавтоматизированной техники.
Ранее сообщалось, что ГУАД приступил к инструментальной диагностике гарантийных участков дорог, отремонтированных по нацпроекту.