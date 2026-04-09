Навигацию «Валдаев» и «Метеоров» откроют рейсами в Казань и Городец в мае

В 2026 году первые маршруты из Нижнего Новгорода предполагают следование в Городец и Казань. Помимо уже существующих и востребованных направлений, в нынешнем сезоне планируют запустить новый рейс до села Чулково. Это село, названное в честь князя, обосновавшегося здесь после победы над татарами, находится на живописном высоком правом берегу Оки, на Перемиловских горах — месте, которое вдохновило Исаака Левитана на создание знаменитой картины «На Оке».