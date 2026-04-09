Навигацию «Валдаев» и «Метеоров» откроют рейсами в Казань и Городец в мае

Запуск водного транспорта на подводных крыльях, включая модели «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р», в пределах Нижегородской области. запланирован на май. Об этом рассказали в правительстве Нижегородской области.
Точное время начала навигации будет определено исходя из текущей паводковой обстановки и уровня воды вблизи мест швартовки.
В 2026 году первые маршруты из Нижнего Новгорода предполагают следование в Городец и Казань. Помимо уже существующих и востребованных направлений, в нынешнем сезоне планируют запустить новый рейс до села Чулково. Это село, названное в честь князя, обосновавшегося здесь после победы над татарами, находится на живописном высоком правом берегу Оки, на Перемиловских горах — месте, которое вдохновило Исаака Левитана на создание знаменитой картины «На Оке».
Билеты на предстоящие рейсы уже доступны для приобретения. В текущем навигационном сезоне планируется охватить 18 направлений: 11 из них будут регулярными, а 7 — предложат экскурсионно-прогулочные варианты.
Ранее открылась продажа билетов на «Метеор 120Р» Нижний Новгород — Ярославль.