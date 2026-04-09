Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В амбулаторию села Канаевка Пензенской области поступило новое оборудование

Стоматологическую установку можно настроить под пациента.

Источник: Национальные проекты России

Современная стоматологическая установка поступила в амбулаторию села Канаевка Городищенской районной больницы Пензенской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Обеспечение медучреждений современным оборудованием отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Универсальное медицинское оборудование высокого качества, отвечающее требованиям современной медицины, значительно повышает как комфорт пациентов, так и удобство работы врача, в том числе за счет функционального кресла с регулируемой спинкой, опорой для головы и подлокотниками, что позволяет настроить установку индивидуально под каждого пациента. Оборудование также оснащено автономной системой подачи чистой воды и воздуха и встроенным врачебным модулем», — отметила стоматолог-терапевт Альбина Капьева.

По словам врача, теперь местные жители могут получать квалифицированные стоматологические услуги, не выезжая в районный центр.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.