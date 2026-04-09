В амбулаторию села Канаевка Пензенской области поступило новое оборудование

Современная стоматологическая установка поступила в амбулаторию села Канаевка Городищенской районной больницы Пензенской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Обеспечение медучреждений современным оборудованием отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Универсальное медицинское оборудование высокого качества, отвечающее требованиям современной медицины, значительно повышает как комфорт пациентов, так и удобство работы врача, в том числе за счет функционального кресла с регулируемой спинкой, опорой для головы и подлокотниками, что позволяет настроить установку индивидуально под каждого пациента. Оборудование также оснащено автономной системой подачи чистой воды и воздуха и встроенным врачебным модулем», — отметила стоматолог-терапевт Альбина Капьева.
По словам врача, теперь местные жители могут получать квалифицированные стоматологические услуги, не выезжая в районный центр.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.