Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение автобусов ограничили на трассах в Красноярском крае

Ограничения ввели из-за снегопада и гололеда.

В Северо-Енисейском округе ограничили движение автобусов на двух трассах из-за снегопада и гололеда. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Временные ограничения для пассажирского транспорта категории «D» ввели в 15:50. Автобусам запрещён проезд на участках с 123-го по 246-й километр дороги «Епишино — Северо-Енисейский», а также с 0-го по 95-й километр трассы «Северо-Енисейский — Вельмо».

Причина — неблагоприятные погодные условия: гололедица и продолжающийся снегопад. О снятии ограничений сообщат дополнительно.

Ранее мы сообщали, что пять автозимников закрыли в Красноярском крае.