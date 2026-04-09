Движение автобусов ограничили на трассах в Красноярском крае

В Северо-Енисейском округе ограничили движение автобусов на двух трассах из-за снегопада и гололеда. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Временные ограничения для пассажирского транспорта категории «D» ввели в 15:50. Автобусам запрещён проезд на участках с 123-го по 246-й километр дороги «Епишино — Северо-Енисейский», а также с 0-го по 95-й километр трассы «Северо-Енисейский — Вельмо».
Причина — неблагоприятные погодные условия: гололедица и продолжающийся снегопад. О снятии ограничений сообщат дополнительно.
