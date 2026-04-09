«Флот РТ» приобрел два судна на воздушной подушке

АО «Флот Республики Татарстан» приобрел два пассажирских судна на воздушной подушке «Парма-44». Благодаря им компания планирует перейти на «бесшовную» навигацию, сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» генеральный директор компании «Флот РТ» Роман Лизалин.

Источник: ИА Татар-информ

«Компанией заключен контракт на поставку двух судов на воздушной подушке, и мы собираемся с этого года сделать паромную переправу, соединяющую Казань и Верхний Услон. Летом по этому маршруту будут ходить суда проекта А-217 ледового класса, а уже осенью мы будем перевозить на воздушных подушках», — пояснил он.

Первое судно на воздушной подушке поступит в октябре-ноябре, а второе — после Нового года, уточнил гендиректор компании.

По его словам, такая «бесшовная» логистика позволит привлечь еще больше пассажиров. Более того, маршрут может заинтересовать и жителей других регионов России.

«Пассажиры из других регионов об этом спрашивали, они бы хотели зимой путешествовать на воздушной подушке», — подчеркнул Лизалин.