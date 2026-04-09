На обысках у экс-министра финансов Дона нашли крупную сумму денег

На заседании суда по делу бывшего заместителя губернатора Ростовской области, экс‑министра финансов Лилии Федотовой, прокурор представил сведения об имуществе и документах, изъятых в ходе обысков.
Обыски проводились как по месту жительства подсудимой, так и в здании правительства региона.
По результатам обысков в квартирах на улице Чехова и в другом жилом помещении изъяты: 3,5 млн рублей наличными; мобильные телефоны: 2 iPhone (модели 7+ и 12), 4 Samsung, 1 Redmi.
В здании правительства были осмотрены кабинет Лилии Федотовой и её первого заместителя, а также подвальное помещение с архивными документами. Изъяты: документы, связанные с тремя кредитами на общую сумму 12 млрд рублей (оформлены в 2020 году); электронные носители информации.
Указанные кредиты стали основанием для возбуждения уголовного дела. По версии следствия, Лилия Федотова превысила должностные полномочия с целью «одобрения собственной профессиональной деятельности». Следствие считает необоснованным получение займа под 6,46%, что привело к ущербу региональной казны в размере почти 1,6 млрд рублей.