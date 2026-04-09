Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На обысках у экс-министра финансов Дона нашли крупную сумму денег

Прокурор сообщил, что изъяли во время обысков дома и на работе у подсудимой.

На заседании суда по делу бывшего заместителя губернатора Ростовской области, экс‑министра финансов Лилии Федотовой, прокурор представил сведения об имуществе и документах, изъятых в ходе обысков.

Обыски проводились как по месту жительства подсудимой, так и в здании правительства региона.

По результатам обысков в квартирах на улице Чехова и в другом жилом помещении изъяты: 3,5 млн рублей наличными; мобильные телефоны: 2 iPhone (модели 7+ и 12), 4 Samsung, 1 Redmi.

В здании правительства были осмотрены кабинет Лилии Федотовой и её первого заместителя, а также подвальное помещение с архивными документами. Изъяты: документы, связанные с тремя кредитами на общую сумму 12 млрд рублей (оформлены в 2020 году); электронные носители информации.

Указанные кредиты стали основанием для возбуждения уголовного дела. По версии следствия, Лилия Федотова превысила должностные полномочия с целью «одобрения собственной профессиональной деятельности». Следствие считает необоснованным получение займа под 6,46%, что привело к ущербу региональной казны в размере почти 1,6 млрд рублей.