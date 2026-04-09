История и значение церемонии схождения Благодатного огня, состоится ли она в 2026 году

В Иерусалиме накануне Пасхи традиционно происходит одно из важных для православного мира событий — схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня. В 2026 году оно должно состояться 11 апреля, но из-за текущей обстановки на Ближнем Востоке проведение церемонии оказалось под угрозой. Будет ли схождение Благодатного огня перед Пасхой в этом году и что значит это событие для верующих — в материале «Газеты.Ru».
Что такое Благодатный огонь и когда он сходит.
Благодатный огонь — один из главных символов Пасхи. Он ежегодно сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне православного торжества. Благодатный огонь появляется в Кувуклии — часовне внутри храма, возведенной над Гробом Господним, которая напоминает людям о распятии и чуде воскресения Христа.
Снизошедший огонь означает благую весть о Воскресении Христовом.
Схождение Благодатного огня происходит накануне Пасхи, в Великую субботу.
Ежегодно трансляция торжественного события собирает миллионы просмотров по всему миру.
Будет ли схождение Благодатного огня в 2026 году.
В конце февраля богослужения в храме Гроба Господня временно прекратились из-за угрозы падения обломков ракет, запущенных со стороны Ирана. Тогда в сети стали говорить о том, что в этом году Благодатный огонь может и вовсе не сойти на землю. У части христиан такие прогнозы ассоциируются с надвигающимся концом света. По поверьям, если Благодатный огонь не появится в храме, миром станет править Антихрист.
Церковь эти легенды не подтверждает, так как в Апокалипсисе Иоанна Богослова ничего не сказано о Благодатном огне. К тому же главное событие этой недели — не схождение Благодатного огня, а Пасха, Воскресение Христово.
В марте на встрече с духовенством патриарх Иерусалима Феофил III заявил, что ~церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня состоится даже в случае продления ограничений~, сообщил СМИ источник в Иерусалимском патриархате.
Как отметила в разговоре с «Газетой.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат филологических наук Лариса Микаллеф, церемония схождения Благодатного огня традиционно пройдет в Великую субботу, но, скорее всего, в ограниченном формате. Под ним подразумевается закрытие храма для массового посещения, уточнила эксперт.
К тому же в данный момент богослужения в иерусалимском храме Гроба Господня проводятся в штатном режиме без участия паломников, отметил Драгуман Иерусалимского патриархата, архимандрит Матфей. Они проходят в соответствии с документом, принятым в середине XIX века.
«Все шесть конфессий по чину, установленному статус-кво, совершают свои богослужения», — пояснил архимандрит Матфей.
Если ситуация не изменится, то двери храма Гроба Господня действительно будут закрыты по соображениям безопасности, а церемонию схождения Благодатного огня проведут в закрытом режиме, полагает Микаллеф.
После этого огонь отвезут в специальных фонарях на пограничные пункты, откуда он будет переправлен в другие страны. Даже при внешних ограничениях сама церемония, по всей вероятности, состоится, а Благодатный огонь, как и прежде, будет передан верующим по всему миру, заключила эксперт.
Благодатный огонь в России.
Если Благодатный огонь сойдет, его традиционно доставят в Россию, отметила Лариса Микаллеф.
С 2003 года Благодатный огонь в Россию доставляет Фонд Андрея Первозванного в сотрудничестве с профильными ведомствами Израиля и Иерусалимским патриархатом. Накануне церемонии в Иерусалим отправляется большая делегация, в которую входят священнослужители, государственные и общественные деятели, деятели культуры, журналисты. Они принимают там Благодатный огонь и доставляют его в Москву специальным рейсом. Традиционно в столичном аэропорту делегацию встречают верующие.
В пресс-службе Фонда Андрея Первозванного «Газете.Ru» сообщили, что 10 апреля, накануне Великой Субботы, делегация Фонда примет участие в молитве о мире на Святой Земле, которую возносит патриарх Иерусалимский Феофил III.
11 апреля делегация доставит Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова в Москву при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос». Благодатный огонь в аэропорту Внуково вечером 11 апреля смогут принять представители различных епархий,~ широкой встречи Благодатного огня не предполагается~.
Благодатный огонь отправят в Архангельск, Барнаул, Белгород, Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Курск, Мурманск, Нижний Новгород, Севастополь и десятки других российских городов. Список храмов опубликован на сайте Фонда Андрея Первозванного.
Как обычно происходит схождение Благодатного огня.
Подготовка к важному событию начинается в ночь перед схождением Благодатного огня. Все лампады и свечи в храме гаснут. После этого на середину ложа Гроба Господня ставят незажженную лампаду с маслом, вокруг раскладывают кусочки ваты, а по краям прокладывают ленту. Полиция Израиля осматривает Кувуклию и опечатывает вход.
После 8 часов утра верующие собираются в храме Гроба Господня в Иерусалиме — вместимость храма составляет около 10 тысяч человек, поэтому полиция ведет тщательную проверку посетителей и впускает только по специальному пропуску (их дают членам групп паломников или представителям официальных государственных делегаций). С собой верующие берут 33 свечи, по количеству прожитых Иисусом Христом лет. Исторически сложилось, что ключи от храма Гроба Господня хранятся у мусульманской семьи — именно поэтому ее представители открывают и закрывают Кувуклию.
Церемония начинается с процессии, которую возглавляет патриарх Иерусалимский. В ней участвуют представители Иерусалимского патриархата, а также Армянской, Сирийской и Коптской церквей. Сначала иерархи идут к Кувуклии через знаковые места храма и обходят саму часовню три раза.
После этого патриарх снимает ризы и входит внутрь в одном хитоне. Так все окружающие могут убедиться, что у него нет ничего для разведения огня. Дверь Кувуклии закрывают. После этого патриарх и все верующие молятся о ниспослании Благодатного огня на землю.
Спустя время каменная плита, на которую когда-то положили Христа, озаряется голубым светом. Он поднимается вверх и образует огненный столп. От этого огня патриарх зажигает в Кувуклии лампаду и 33 свечи, выносит их верующим. От них зажгут остальные свечи в храме.
История Благодатного огня.
Первые упоминания Благодатного огня датируются IV веком. Считается, что впервые огонь увидел апостол Петр. Он узнал о воскресении Иисуса Христа и бросился к его гробнице. Гроб был пуст, от него исходило сияние. Это событие описывал церковный историк Евсевий Памфил.
Позже император Константин повелел построить на этом месте церковь, которая стала символом принятия христианства Римской империей. Ее освятили в 335 году и назвали «Анастасис» (в переводе "Воскрешение).
Во время вторжения персов в 614 году здание было повреждено, а в начале XI века египетский халиф Аль-Хаким би-Амруллах разгневался, увидев церемонию схождения Благодатного огня, и полностью разрушил церковь. В том же веке христиане перестроили ротонду, и спустя сто лет крестоносцы воздвигли храм Гроба Господня.
На русском языке обряд схождения Благодатного огня описывал игумен Даниил в «Житии и хождении игумена Даниила из Русской земли». Известно, что в XII веке он побывал у Гроба Господня в Иерусалиме.
Несхождение Благодатного огня.
История насчитывает всего три случая, когда Благодатный огонь не сходил на землю. Все они так или иначе были связаны с притеснением христиан.
В 1101 году все ожидали схождения Благодатного огня в Кувуклии, но чудо не происходило. Так продолжалось до тех пор, пока восточных христиан не пригласили поучаствовать в обряде. Тогда король Балдуин I распорядился восстановить их в правах.
В 1579 году к обряду не были допущены патриарх Софроний IV и православные священники: их оставили за закрытыми дверьми храма. В тот момент священнослужители Армянской церкви вошли в Кувуклию и начали молиться о ниспослании огня, но внезапно раздался сильный шум. Слева от дверей храма треснула колонна, и из нее вышел Благодатный огонь. Свечи в руках патриарха Софрония IV загорелись.
В 1923 году британские власти запретили входить в храм Гроба Господня православным арабским христианам, которые по традиции пели, танцевали и били в барабаны. По преданию, после запрета патриарх два часа молился о схождении Благодатного огня, но чудо не происходило. Тогда он попросил впустить арабских христиан. Как только они исполнили ритуал, огонь сошел.
В 2020-м и 2021 годах церемония схождения Благодатного огня прошла ~с рядом ограничений из-за пандемии коронавируса~. В храм пустили людей, у которых были свидетельства о вакцинации или справки об отрицательном результате теста на COVID-19. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал огонь служителям разных конфессий христианской церкви.