В университете Уфы открыли центр агронетики

Площадку для реализации проектов в области сельскохозяйственной науки «Центр агронетики» открыли в Башкирском государственном аграрном университете (БашГАУ) в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан.
На площадке будут проводить научные исследования и внедрять современные технологии. В структуру центра входит комплекс учебно-научных лабораторий, оснащенных высокотехнологичным оборудованием для генетических исследований и селекционной работы. В частности, лаборатории по интеллектуальным, беспилотным системам в АПК, сельскохозяйственной робототехнике и мехатронике, цифровым системам в животноводстве.
«Аграрный вуз республики становится современным и привлекательным для молодежи. Однако важно не только создавать комфортную инфраструктуру, ключевая задача заключается в подготовке профессионалов, которые будут работать в отрасли завтра. “Центр агронетики” — это в первую очередь смысловая основа развития. Важно, чтобы студенты, аспиранты и преподаватели не просто проводили здесь время, а ежедневно повышали свой уровень, развивались и передавали знания следующим поколениям», — отметил заместитель премьер-министра правительства республики — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.