Сергей Петрин пообщался со студентами ВГТУ и пригласил их на экскурсию в мэрию Воронежа

Глава города рассказал, в каких управлениях горадминистрации ждут выпускников вуза.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Воронежа Сергей Петрин по приглашению ректора, депутата Воронежской областной Думы от фракции «Единая Россия» Дмитрия Проскурина, посетил Воронежский государственный технический университет, выпускником которого он является.

— Готовясь к встрече, задумался — о чем бы мне как студенту хотелось услышать, — поделился Сергей Андреевич впечатлениями в мессенджере MAX. — Так и появились темы для беседы — куда можно пойти работать и как получить квартиру.

Глава города с удовольствием прошел по коридорам родного вуза. Общаясь со студентами, вспомнил, как во время учебы в университете жил в шестом общежитии, мечтая о своем отдельном жилье.

Фото мэрии.

— Сейчас получить его стало вполне возможно: три года назад мы возобновили такую практику, как предоставление служебного жилья работникам комбинатов благоустройства и других организаций, — отметил мэр.

Получить квартиру бесплатно от муниципалитета могут работники, имеющие большой стаж работы и качественно выполняющие свои должностные обязанности. Именно им отдается приоритет. А через 10 лет после получения жилье можно приватизировать. За три года, пока в Воронеже существует такая практика, обладателями квартир стали уже 65 семей. В ближайшее время мэр подробно расскажет о них. А в этом году ключи от собственного жилья получат еще больше 30 сотрудников коммунальной сферы города.

Общаясь со студентами ВГТУ, Сергей Петрин рассказал им, в каких управлениях и подразделениях администрации города с радостью готовы принять на работу выпускников:

— Прежде всего, это управления строительной политики, ЖКХ, дорожного хозяйства и все их подведомственные организации. Уверен, что ребята смогут работать в управлениях имущественных и земельных отношений, стратегического планирования — все зависит от того направления и той специальности, которая по душе.

Фото мэрии.

Обсудили также варианты прохождения практики не только в администрации, но и в строительных организациях города. Самых активных студентов, проявивших живой интерес и задававших вопросы, Сергей Петрин пригласил на экскурсию в администрацию.

