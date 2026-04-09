Россия просканирует Луну в 2028 году

«Роскосмос» проведет сканирование Луны в 2028 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора государственной корпорации Дмитрия Баканова.
«В 2026 году начали разработку приборов для изучения Луны, в 2028-м проведем ее сканирование», — приводит агентство слова Баканова.
1 апреля глава «Роскомоса» заявил, что, помимо сканирования Луны, планируется завершить макетирование посадочной станции, которой предстоит собрать лунный грунт и передать данные на Землю. Баканов добавил, что продолжает развиваться проект Международной научной лунной станции с Китаем.
В декабре 2025 года «Роскосмос» сообщил о начале работ по созданию автономной электростанции на Луне — госконтракт на разработку и строительство энергоустановки до 2036 года был заключен с НПО им. Лавочкина. Проект предназначен для энергоснабжения будущей российской лунной инфраструктуры — луноходов, научной обсерватории и объектов Международной научной лунной станции, включая модули партнеров.
Контракт рассчитан на 2025−2036 годы и включает разработку космических аппаратов, наземные и летные испытания, а также развертывание энергосистемы на поверхности Луны. В работах, помимо «Роскосмоса» и НПО им. Лавочкина, участвуют «Росатом» и Курчатовский институт.
