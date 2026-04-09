Россия просканирует Луну в 2028 году

В декабре 2025 года «Роскосмос» сообщил о начале работ по созданию автономной электростанции на Луне — госконтракт на разработку и строительство энергоустановки до 2036 года был заключен с НПО им. Лавочкина. Проект предназначен для энергоснабжения будущей российской лунной инфраструктуры — луноходов, научной обсерватории и объектов Международной научной лунной станции, включая модули партнеров.