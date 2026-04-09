Воронежский губернатор рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в режиме видеосвязи принял участие в совместном заседании коллегии Минстроя России и комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни». Его председателем выступил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
Заседание было направлено на обсуждение основных направлений деятельности различных субъектов страны, в том числе Воронежской области. В частности, участники рассмотрели актуальные вопросы по обновлению коммунальной инфраструктуры, развитию строительства жилого фонда, повышению качества городской среды и модернизации системы территориального управления. Акцентировали внимание на практической реализации национальных проектов и федеральных программ, призванных обеспечить долгосрочное и надёжное социально-экономическое развитие регионов до 2030 года.
Воронежская область по итогам прошлого года достигла весомых результатов по ключевым направлениям развития. Так, проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» позволил значительно повысить качество ЖКУ для почти 150 тысяч жителей региона. За отчётный период было введено в строй 79 новых объектов, обеспечивающих тепло-, водоснабжение и водоотведение. Также был разработан комплексный пятилетний план по модернизации коммунальной инфраструктуры.
В сфере благоустройства Воронежская область также добилась впечатляющих результатов. В рамках программы по формированию современной и комфортной городской среды было обновлено более 160 объектов, включая 27 общественных пространств и порядка 140 дворовых территорий. В этом году планируется продолжить работы: благоустройство затронет ещё 90 общественных территорий и 103 дворовых участка.
В 2025 году в Воронежской области прошло масштабное обновление лифтового оборудования. В рамках этой программы 317 современных лифтов установили в 95 многоэтажных домах, а общий объём инвестиций в проект достиг 929,4 млн рублей. На 2026 год запланировано проведение работ по замене 55 единиц оборудования в 21 жилом доме. Вместе с этим в регионе продолжается активная реализация программы по расселению аварийного жилищного фонда. За прошедший год 935 воронежцев смогли переехать в новые квартиры, покинув 479 ветхих помещений. В проекте были задействованы 16 муниципалитетов области.
Особое внимание в регионе уделяют созданию доступной и комфортной среды для участников СВО. Идет работа по адаптации как жилых помещений, так и общественных пространств. Эта работа осуществляется правительством региона совместно с фондом «Защитники Отечества».