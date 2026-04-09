Воронежский губернатор рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры

В 2025 году в Воронежской области прошло масштабное обновление лифтового оборудования. В рамках этой программы 317 современных лифтов установили в 95 многоэтажных домах, а общий объём инвестиций в проект достиг 929,4 млн рублей. На 2026 год запланировано проведение работ по замене 55 единиц оборудования в 21 жилом доме. Вместе с этим в регионе продолжается активная реализация программы по расселению аварийного жилищного фонда. За прошедший год 935 воронежцев смогли переехать в новые квартиры, покинув 479 ветхих помещений. В проекте были задействованы 16 муниципалитетов области.