Михаил Мишустин обозначил важнейшие задачи России в космосе

Премьер-министр Михаил Мишустин в преддверии Дня космонавтики назвал Россию одной из ведущих космических держав и обозначил задачи, которые необходимо реализовать для укрепления этого статуса, сообщается на сайте правительства. Укрепить позиции РФ в космической отрасли помогает в том числе нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки».
Общий объем финансирования нацпроекта — около 4,5 трлн рублей. Средства пойдут на расширение спутниковой группировки, создание собственной орбитальной станции, разработку эффективных многоразовых ракет и другие направления. Особое внимание уделяется подготовке кадров.
«Важно укреплять позиции России как одной из ведущих космических держав. Это имеет большое значение для роста экономики, повышения качества жизни людей и для обеспечения безопасности государства», — заявил глава правительства.
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. Указ о ее ежегодном проведении Президент России Владимир Путин подписал 29 декабря. Организатор Недели космоса — государственная корпорация «Роскосмос».
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.