Чистый четверг: священник Портнов рассказал о традициях этого дня

Есть и приметы Чистого четверга. Например, считается, что если сегодня вымыть окна и полы, то из дома уйдут проблемы и болезни. Чтобы в семье были деньги, их сегодня нужно пересчитывать по три раза. Также сегодня пекут пасхальные куличи: если они поднялись пышными, то год будет удачным и богатым, если тесто не подошло или выпечка черствая, то с финансами могут быть проблемы.