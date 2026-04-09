Чистый четверг: священник Портнов рассказал о традициях этого дня

Великий или Чистый четверг — один из главных дней Страстной недели, которая завершится празднованием Пасхи. О традициях этого дня в беседе с aif.ru рассказал настоятель храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священник Максим Портнов.
«Для православного человека на самом деле всё очень просто. Сейчас в храмах совершаются особенные службы, которые проходят только раз в год, непосредственно вот на Страстную седмицу, поэтому самое главное в эти дни — посещать богослужения», — сказал он.
По народным традициям, сегодня делают уборку в доме, однако важно, чтобы это было не в ущерб участию в богослужениях.
Есть и приметы Чистого четверга. Например, считается, что если сегодня вымыть окна и полы, то из дома уйдут проблемы и болезни. Чтобы в семье были деньги, их сегодня нужно пересчитывать по три раза. Также сегодня пекут пасхальные куличи: если они поднялись пышными, то год будет удачным и богатым, если тесто не подошло или выпечка черствая, то с финансами могут быть проблемы.
Сегодня нельзя ссориться, оставлять мусор, немытую посуду, также не стоит давать деньги в долг.