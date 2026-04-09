Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уровень Оки и Волги в Нижнем Новгороде превысил 67 метров

Мэр Юрий Шалабаев сообщил, что пик паводка ещё не пройден, и вывел на улицы города новую мощную технику для откачки воды.

Уровень воды в Оке и Волге в районе Нижнего Новгорода поднялся выше отметки в 67 метров по Балтийской системе высот. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своём канале в MAX. Несмотря на подъем воды, ситуация остается под контролем: критической отметкой для города специалисты считают 72 метра, до которой сохраняется значительный запас. Тем не менее, по прогнозам экспертов, пик половодья ещё впереди.

Для борьбы с последствиями паводка и начавшимися дождями на дороги города вышла новая водооткачивающая техника. Мэр передал дорожникам три современные вакуумные машины и три илососа. Новые спецмашины отличаются повышенной мощностью и способны за один рейс откачать вдвое больше воды и илового осадка по сравнению со старыми моделями. Техника была сразу направлена на самые проблемные участки, где фиксируются наибольшие скопления талых вод.

Вся информация о прохождении половодья в регионе аккумулируется в ежедневных сводках. Ранее мы подробно рассказывали, какие дороги и мосты затопило в Нижегородской области в 2026 году в нашей статье «Приплыли!». В настоящее время городские службы продолжают работать в усиленном режиме, осуществляя круглосуточный мониторинг уровня рек и состояния ливневой канализации.