Уровень Оки и Волги в Нижнем Новгороде превысил 67 метров

Уровень воды в Оке и Волге в районе Нижнего Новгорода поднялся выше отметки в 67 метров по Балтийской системе высот. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своём канале в MAX. Несмотря на подъем воды, ситуация остается под контролем: критической отметкой для города специалисты считают 72 метра, до которой сохраняется значительный запас. Тем не менее, по прогнозам экспертов, пик половодья ещё впереди.