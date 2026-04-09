В Пермском крае временно изменится маршрут автобуса № 529/1 до Краснокамска

С 9 апреля по 15 мая будет действовать обновлённая схема движения межмуниципального маршрута № 529/1, который связывает Пермь, Верхние Муллы и Краснокамск.
Теперь автобусы, отправляющиеся от остановки «Поликлиника», будут следовать по улицам Чапаева, проспекту Мира, Шоссейной и Геофизиков. При этом временно исключаются остановки «Техникум» (в сторону автостанции Краснокамска), «Аптека» и «площадь Гознака». Такие же изменения вводятся и для обратного направления.
Дополнительно для удобства пассажиров появится новая остановка «Почта». Она будет работать в обе стороны и расположена напротив дома № 9 на проспекте Мира.
Жителей просят учитывать изменения и заранее продумывать свои поездки.