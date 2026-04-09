В медуниверситете Омска открыли комнату матери и ребенка

Комнату матери и ребенка открыли в Омском государственном медицинском университете по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в Министерстве внутренней политики Омской области.
Помещение специально оборудовано для молодых родителей, чтобы они могли покормить, переодеть и провести гигиенические процедуры для своих детей, не прерывая учебный процесс. Это создает более комфортные условия для студентов, ординаторов, аспирантов, а также для сотрудников с детьми дошкольного возраста.
Комната оснащена всем необходимым для временного пребывания ребенка. В ней провели косметический ремонт, подвели коммуникации, установили кулер, микроволновую печь, холодильник и пеленальный столик, а также оборудовали санитарную зону. Одна часть комнаты предназначена для кормления и переодевания младенцев, а другая — для игр и творчества.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.