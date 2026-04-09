Умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Закон тайги»

Источник: РБК

Заслуженный артист России Виктор Яковлев ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщила пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, где служил актер.

«Горькое известие потрясло сегодня наш театр: ушел из жизни Виктор Николаевич Яковлев», — говорится в сообщении театра. Пресс-служба уточнила, что последний год жизни он боролся с тяжелой болезнью.

Виктор Яковлев родился 25 июля 1951 года в Уфе. Окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) им. Луначарского. Служил в труппе театра с 1979 года, сыграл на сцене множество ролей.

Был автором-исполнителем поэтических программ, создателем и участником литературных просветительских программ регионального центра чтения Псковской областной универсальной научной библиотеки. Кроме того, стал автором пьес «Елка для наследника Тутти», «Иностранец» и нескольких сценариев. Был дважды номинирован на национальную театральную премию «Золотая маска», а в 2006 году удостоен звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

В кино снимался с 1992 года. В биографии актера — 23 фильма и сериала, включая самые известные: «Адвокат», «Жизнь и судьба», «Улицы разбитых фонарей», «Берлинская жара», «Закон тайги».

