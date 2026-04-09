Воронежец сделал блок-шот и подбор в матче НБА

На «Скотиабанк Арене» в Торонто состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором местный клуб «Рэпторс» принимал «Майами Хит». В составе гостей 2 минуты 47 секунд на площадке провел россиянин Владислав Голдин. Воспитанник воронежской школы баскетбола совершил один подбор и один блок-шот. Несмотря на одну потерю мяча, он завершил игру с коэффициентом полезности «плюс один».
Напомним, что блок-шот — защитное действие, при котором игрок по правилам касается мяча при броске соперника, меняя его траекторию или полностью предотвращая попадание в кольцо.
Теперь в активе Голдина в этом розыгрыше НБА шесть проведенных матчей (16 минут и 40 секунд на площадке), в которых он набрал четыре очка, совершил пять подборов, сделал два блок-шота и две результативные передачи.
Что касается игры с «Торонто», то хозяева победили 121:95. Теперь 10 апреля клубы проведут еще один матч на площадке «Рэпторс». Начало в 2:00 по московскому времени.