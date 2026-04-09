В Екатеринбурге появится еще 12 запретных зон для самокатов

В Екатеринбурге появится еще 12 запретных зон для электросамокатов. Об этом сообщил начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Владимир Галаков.
— В основном в зоны запрета попадают парки и набережные. На сегодня у нас 22 зоны запрета, плюс мы планируем широкое применение дорожных знаков «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» и внесение их в документацию по организации дорожного движения, — отметил Галаков.
Как сообщил начальник ОГИБДД УМВД России Екатеринбургу Роман Ярыш, в Екатеринбурге за 2025 год зарегистрировано 127 ДТП с участием самокатов. В них погибли четыре человека, получили ранения — 128. По вине водителей СИМ произошло 77 ДТП, в которых погибли три человека, а ранено — 75.
Всего в 2025 году в Екатеринбурге было установлено более 16 тысяч СИМ, в этом году их будет примерно столько же. Нарушений же в 2024 году было зарегистрировано около 3 тысяч, в 2025 году — уже более 5 тысяч.
Самые распространенные нарушения — езда вдвоем и не схождение с самоката при переходе через пешеходный переход.