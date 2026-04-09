Хадж-2026: ДУМК обратилось к казахстанским паломникам

Сообщается, что Духовное управление мусульман Казахстана обсудило с представителями Казахстанской миссии хаджа и ответственных туроператоров подготовку к сезону хаджа 2026 года.
«В этом сезоне перевозку паломников на конкурсной основе будут осуществлять казахстанские авиакомпании Air Astana и SCAT, а также саудовская Flyadeal. Рейсы будут осуществляться напрямую из крупнейших мегаполисов страны — Алматы, Астаны и Шымкента — в города Джидду и Медину. Обратный путь паломников в страну также планируется поэтапно из этих двух городов», — говорится в сообщении.
По данным ДУМК, в этом году хадж пройдет с 15 мая по 5 июня.