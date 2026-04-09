В селе Янтиково в Чувашии построят многоквартирный дом

Строительство четырехэтажного многоквартирного дома началось на проспекте Ленина в селе Янтиково Чувашской Республики в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Янтиковского округа.
На объекте уже ведутся подготовительные земляные работы, специалисты завозят материалы и устанавливают ограждение. Проектно-сметная документация проходит экспертизу, а ввод в эксплуатацию дома с 32 квартирами общей площадью более 1,5 тыс. кв. м планируется уже к концу этого года.
Новое здание призвано решить важную социальную и демографическую задачу — обеспечить жильем детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также молодых специалистов социальной сферы, готовых приехать работать в округ: врачей, учителей, социальных работников и других востребованных профессионалов.
«Мы видим в этом проекте не только строительство дома, но и инвестицию в человеческий капитал. Обеспечивая молодежь и специалистов жильем, мы создаем условия для долгосрочного развития Янтиковского округа, укрепляем его кадровый потенциал и делаем шаг к улучшению демографии. Уверен, совместными усилиями мы реализуем эти амбициозные планы», — отметил глава округа Олег Ломоносов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.