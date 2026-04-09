В Калининграде ищут подрядчика для ремонта корпуса КГТУ на улице Калязинской

На эти цели выделили 45 млн рублей.

В Калининграде ищут подрядчика для ремонта корпуса КГТУ в районе улицы Горького. На эти цели выделили 45 миллионов рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Корпус КГТУ располагается на улице Калязинской, 2−4. Победителю торгов предстоит отремонтировать фасад, крышу, внутренние помещения и водосточные системы здания. Стены планируют выкрасить в голубые и тёмно-синие цвета. Проект разработало ООО «Панорама».

Победителя торгов определят 20 апреля. Привести корпус в порядок нужно до 20 сентября.

Ранее в Калининграде отремонтировали здания КГТУ на улице Генделя, проспекте Мира, Баранова и в Малом переулке. Все работы выполняла СК «Стандарт». Университет также планировал привести в порядок главный корпус в центре Калининграда, однако в августе 2025 года договор с подрядчиком расторгли. Новую организацию для проведения работ пока не нашли.