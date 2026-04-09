Установили причастность к еще 14 эпизодам: В донской полиции рассказали об одном из преступлений «ритуального» предпринимателя

В донской полиции сообщили о новом преступлении, связанном с деятельностью задержанного ранее «ритуального» предпринимателя. Ранее в полицию Ростова уже поступало заявление о хищении более 400 тысяч рублей, однако в ходе дальнейшей работы оперативники выявили еще один факт мошенничества.
В отдел полиции № 1 Ростова обратилась жительница Новочеркасска, у которой под видом изготовления надгробного памятника похитили более 60 тысяч рублей. Женщина в июле прошлого года нашла в интернете сайт с предложением ритуальных услуг и связалась с консультантом, который после обсуждения заказа перевел ее на «директора». Клиентка и этот человек заключили договор, после чего она внесла предоплату. Однако в дальнейшем вместо готового мемориала дончанка получила лишь фотографии макета: памятник так и не был изготовлен и установлен.
Как выяснили правоохранители, мужчина причастен еще к четырнадцати аналогичным преступлениям на территории Донской столицы. Сейчас полиция продолжает искать тех, кто пострадал от него.
В отношении 41-летнего ростовчанина возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Если вы или ваши близкие пострадали от действий ростовчанина, полиция просит незамедлительно обратиться в ближайший отдел или по телефону 102.
