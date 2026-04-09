Установили причастность к еще 14 эпизодам: В донской полиции рассказали об одном из преступлений «ритуального» предпринимателя

В отдел полиции № 1 Ростова обратилась жительница Новочеркасска, у которой под видом изготовления надгробного памятника похитили более 60 тысяч рублей. Женщина в июле прошлого года нашла в интернете сайт с предложением ритуальных услуг и связалась с консультантом, который после обсуждения заказа перевел ее на «директора». Клиентка и этот человек заключили договор, после чего она внесла предоплату. Однако в дальнейшем вместо готового мемориала дончанка получила лишь фотографии макета: памятник так и не был изготовлен и установлен.