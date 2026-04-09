В 13 районах Удмуртии построят амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты

Новые модульные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) появятся в 13 районах Удмуртии в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.
Всего в этом году в республике строится и ремонтируется более 30 медицинских объектов. Новые врачебные амбулатории появятся в населенных пунктах Завьяловского, Игринского, Можгинского и Сюмсинского районов. Фельдшерско-акушерские пункты возведут в Воткинском, Завьяловском, Малопургинском, Вавожском, Балезинском, Глазовском, Дебёсском, Юкаменском и Ярском районах.
«Самые большие объекты в работе — республиканская туберкулезная больница и капремонт семиэтажного стационара межрайонной больницы в Глазове. В плане на 2026 год еще 27 объектов: восемь амбулаторий и 19 ФАПов в 13 районах. Но важно не только построить, а обеспечить медперсоналом. Мы предлагаем молодым специалистам большой набор льгот. Работает федеральная программа “Земский доктор/фельдшер”: подъемные 1,5 миллиона рублей врачам и 750 тысяч фельдшерам при переезде в сельскую местность», — отметил Бречалов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.