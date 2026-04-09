На «Госуслугах» появится возможность регистрации для недееспособных граждан

Минцифры: на «Госуслугах» появится возможность регистрации граждан под опекой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Опекуны и попечители с 1 октября 2026 года смогут зарегистрировать на «Госуслугах» детей или недееспособных взрослых, что позволит им получать услуги в пользу своих подопечных не только при личном обращении в ведомство, но и онлайн, сообщило Минцифры России.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовых актов.

«Опекуны и попечители с 1 октября 2026 года смогут зарегистрировать на “Госуслугах” детей или недееспособных взрослых. Это позволит им получать услуги в пользу своих подопечных не только при личном обращении в ведомство, но и онлайн. Постановление об этом подписано», — говорится в сообщении ведомства в Max.

Как пояснили в Минцифры, процесс будет аналогичным тому, который сейчас используется для создания детских учетных записей родителями. Зарегистрировать подопечного можно будет как самостоятельно онлайн, так и в МФЦ.

В министерстве подчеркнули, что опекун сможет оформить в личном кабинете ребенка или недееспособного взрослого только положенные по закону услуги.

