«Ты из этих?»: что значит «быть нишевым» и почему человек стремится отличаться от большинства

Разбираемся в значении термина «нишевый» вместе с психологом.

Кто такие «нишевые»

В соцсетях активно набирает популярность слово «нишевый» — его используют для того, чтобы описать что-то необычное, странное, оригинальное и отличающееся от большинства. Так, к примеру, нишевыми могут быть…

  • интересы: любовь к арт-хаусному кино, французской литературе или древнегреческой философии;
  • стиль одежды: вместо условного масс-маркета — одежда только из секонд-хенда;
  • предпочтения в еде: вместо итальянских блюд и кофе — любовь к молекулярной кухне и крафтовым напиткам.

Людей, которые по своим вкусам, предпочтениям или даже образу жизни отличаются от большинства, тоже сегодня называют нишевыми — часто для этого достаточно просто не следовать трендам и увлекаться чем-то специфичным. Отношение к таким людям тоже бывает разным: для кого-то подобная уникальность, в чем бы она ни проявлялась, кажется привлекательной и интересной, другие уверены, что она не более чем простое «позерство» и «фальшь».

Говоря языком сленга, нишевый человек — это полная противоположность нормису. Как ни странно, они оба часто сталкиваются с насмешками со стороны окружающих и непониманием. Почему так происходит конкретно с нормисами, которые, в отличие от «нишевых» персон, ведут себя «как все», Psychologies рассказывал в статье «Кто такие нормисы и чем они отличаются от остальных людей».

При этом любопытно, что изначально термин «нишевый» пришел из парфюмерии: «нишевая парфюмерия» — это дорогие, авторские ароматы от маленьких брендов (с запахами типа крови, бензина, могильной земли, металла и т. д.), рассчитанные не на массового потребителя, а на покупателя в поисках уникального предложения. Со временем слово «нишевый» перекочевало в интернет, где стало мемом: в соцсетях им часто «награждают» людей, которые пытаются быть очень необычными, но в глазах окружающих это выглядит наигранно или чересчур.

Нишевый человек: зачем быть «не как все»?

Дарья Хаирова, Психолог и интегративный терапевт, специалист сервиса для заботы о ментальном здоровье zigmund.online.

С психологической точки зрения нишевость — это форма самоконструирования. Если традиционно «я» определяли стабильные роли — например, профессия, семья или социальный статус, то сегодня важнее более гибкие элементы:

  • стиль;
  • мировоззрение;
  • любимые формы досуга и хобби.

Социальные сети, в свою очередь, усиливают этот процесс: алгоритмы поощряют узнаваемость и различия, превращая уникальность в особую валюту, которая помогает делать контент более вирусным, а блоги — популярнее. При этом стремление выделяться связано с базовыми потребностями — быть индивидуальным и одновременно принадлежать группе. Нишевость в такой ситуации становится компромиссом: человек отличается от большинства, но находит «своих» в узком круге, где проще быть значимым.

Однако отношение к нишевости неоднозначно. Когда уникальность выглядит как демонстрация, это воспринимается как искусственность — так возникает эффект «массовой уникальности».

Если все особенные, сама идея теряет остроту, вызывая иронию и критику, как способ вернуть дистанцию и немного «приземлить» происходящее.

Желание радикально отличаться от других часто связано с поиском себя. Через внешний образ или вызывающее поведение человек изучает себя, исследует, что ему резонирует. Но важно различать самовыражение и попытку доказать свою ценность через инаковость.

Если потребность быть «другим» становится единственным источником подтверждения ценности, возникает зависимость от внешнего восприятия.

Тогда образ начинает управлять человеком, требуя постоянного подтверждения. Более устойчивый вариант — когда уникальность естественно вытекает из внутреннего состояния, давая место изменениям, сомнениям и принятию без постоянного «перформанса».

В итоге нишевость — это не столько проблема или ее решение, сколько способ справляться с противоречием между желанием быть собой и страхом одиночества.

Зрелость же приходит тогда, когда отпадает необходимость постоянно доказывать свою исключительность.