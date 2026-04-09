«Ты из этих?»: что значит «быть нишевым» и почему человек стремится отличаться от большинства

Кто такие «нишевые»
В соцсетях активно набирает популярность слово «нишевый» — его используют для того, чтобы описать что-то необычное, странное, оригинальное и отличающееся от большинства. Так, к примеру, нишевыми могут быть…
- интересы: любовь к арт-хаусному кино, французской литературе или древнегреческой философии;
- стиль одежды: вместо условного масс-маркета — одежда только из секонд-хенда;
- предпочтения в еде: вместо итальянских блюд и кофе — любовь к молекулярной кухне и крафтовым напиткам.
Людей, которые по своим вкусам, предпочтениям или даже образу жизни отличаются от большинства, тоже сегодня называют нишевыми — часто для этого достаточно просто не следовать трендам и увлекаться чем-то специфичным. Отношение к таким людям тоже бывает разным: для кого-то подобная уникальность, в чем бы она ни проявлялась, кажется привлекательной и интересной, другие уверены, что она не более чем простое «позерство» и «фальшь».
Говоря языком сленга, нишевый человек — это полная противоположность нормису. Как ни странно, они оба часто сталкиваются с насмешками со стороны окружающих и непониманием. Почему так происходит конкретно с нормисами, которые, в отличие от «нишевых» персон, ведут себя «как все», Psychologies рассказывал в статье «Кто такие нормисы и чем они отличаются от остальных людей».
При этом любопытно, что изначально термин «нишевый» пришел из парфюмерии: «нишевая парфюмерия» — это дорогие, авторские ароматы от маленьких брендов (с запахами типа крови, бензина, могильной земли, металла
Нишевый человек: зачем быть «не как все»?
Дарья Хаирова, Психолог и интегративный терапевт, специалист сервиса для заботы о ментальном здоровье zigmund.online.
С психологической точки зрения нишевость — это форма самоконструирования. Если традиционно «я» определяли стабильные роли — например, профессия, семья или социальный статус, то сегодня важнее более гибкие элементы:
- стиль;
- мировоззрение;
- любимые формы досуга и хобби.
Социальные сети, в свою очередь, усиливают этот процесс: алгоритмы поощряют узнаваемость и различия, превращая уникальность в особую валюту, которая помогает делать контент более вирусным, а блоги — популярнее. При этом стремление выделяться связано с базовыми потребностями — быть индивидуальным и одновременно принадлежать группе. Нишевость в такой ситуации становится компромиссом: человек отличается от большинства, но находит «своих» в узком круге, где проще быть значимым.
Однако отношение к нишевости неоднозначно. Когда уникальность выглядит как демонстрация, это воспринимается как искусственность — так возникает эффект «массовой уникальности».
Если все особенные, сама идея теряет остроту, вызывая иронию и критику, как способ вернуть дистанцию и немного «приземлить» происходящее.
Желание радикально отличаться от других часто связано с поиском себя. Через внешний образ или вызывающее поведение человек изучает себя, исследует, что ему резонирует. Но важно различать самовыражение и попытку доказать свою ценность через инаковость.
Тогда образ начинает управлять человеком, требуя постоянного подтверждения. Более устойчивый вариант — когда уникальность естественно вытекает из внутреннего состояния, давая место изменениям, сомнениям и принятию без постоянного «перформанса».
В итоге нишевость — это не столько проблема или ее решение, сколько способ справляться с противоречием между желанием быть собой и страхом одиночества.
Зрелость же приходит тогда, когда отпадает необходимость постоянно доказывать свою исключительность.