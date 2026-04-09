Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Озвучена стоимость жилья в месте пропажи Усольцевых

В СМИ появилась информация о массовой продаже домов в районе пропажи Усольцевых.

В соцсетях и СМИ появилась информация, что люди массово продают дома в населённых пунктах рядом с местом исчезновения семьи Усольцевых и экс-спецназовца Виктора Потаенкова. Якобы на Мане образовалась «мертвая петля», и местные совершают обряды, чтобы задобрить её хозяина.

Однако эта конспирологическая версия разбивается о географический факт: семья Усольцевых пропала на Мине — это приток Маны. Между реками — около 200 километров. К тому же исследователи аномалий не фиксируют странностей в этом регионе.

Ближайший к Манской петле населённый пункт — посёлок Манский. Там находятся одни из самых дорогих коттеджей под Красноярском. Например, дом за 25,5 млн рублей или усадьба с фонтаном за 480 млн рублей (цена выросла на 280 млн за месяц до пропажи семьи). В более отдалённых деревнях цены скромнее, но тоже не копеечные: в Большом Унгуте — от 1 до 3,5 млн, в Малом Унгуте — до 6 млн.

В поселке Береть дом подешевел на 100 тысяч рублей, но это произошло до исчезновения Усольцевых — 3 сентября 2025 года. Даже в Кутурчине, откуда начинался маршрут семьи, дом площадью 48 квадратных метров оценивается в 1,5 млн рублей, что соответствует рынку.

Массового обвала цен или признаков панической распродажи в этих посёлках нет.

Ранее мы сообщали, что эксперт Кулеш сказал про убийство Усольцевых браконьерами.