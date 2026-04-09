Озвучена стоимость жилья в месте пропажи Усольцевых

В соцсетях и СМИ появилась информация, что люди массово продают дома в населённых пунктах рядом с местом исчезновения семьи Усольцевых и экс-спецназовца Виктора Потаенкова. Якобы на Мане образовалась «мертвая петля», и местные совершают обряды, чтобы задобрить её хозяина.
Однако эта конспирологическая версия разбивается о географический факт: семья Усольцевых пропала на Мине — это приток Маны. Между реками — около 200 километров. К тому же исследователи аномалий не фиксируют странностей в этом регионе.
Ближайший к Манской петле населённый пункт — посёлок Манский. Там находятся одни из самых дорогих коттеджей под Красноярском. Например, дом за 25,5 млн рублей или усадьба с фонтаном за 480 млн рублей (цена выросла на 280 млн за месяц до пропажи семьи). В более отдалённых деревнях цены скромнее, но тоже не копеечные: в Большом Унгуте — от 1 до 3,5 млн, в Малом Унгуте — до 6 млн.
В поселке Береть дом подешевел на 100 тысяч рублей, но это произошло до исчезновения Усольцевых — 3 сентября 2025 года. Даже в Кутурчине, откуда начинался маршрут семьи, дом площадью 48 квадратных метров оценивается в 1,5 млн рублей, что соответствует рынку.
Массового обвала цен или признаков панической распродажи в этих посёлках нет.
