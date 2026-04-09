Мурашко заявил об увеличении продолжительности жизни онкопациентов

Доля пациентов, живущих пять и более лет с момента установления онкологического диагноза, увеличилась почти на 8%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на XIV Съезде онкологов России с международным участием «Диалог поколений». По его словам, это показатель, отражающий эффективность работы всей онкологической службы. Также он сообщил, что доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, выросла на 5%.