Мурашко заявил об увеличении продолжительности жизни онкопациентов

Доля пациентов, живущих пять и более лет с момента установления онкологического диагноза, увеличилась почти на 8%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на XIV Съезде онкологов России с международным участием «Диалог поколений». По его словам, это показатель, отражающий эффективность работы всей онкологической службы. Также он сообщил, что доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, выросла на 5%.
С 2025 года запущена масштабная программа обновления радиологической инфраструктуры. В 30 федеральных центрах введено в строй 275 единиц нового оборудования. В текущем году современным радиологическим оборудованием будут оснащены 42 структурных подразделения в 36 субъектах России. К концу 2030 года планируется, что однофотонная сцинтиграфия станет доступна в 80 регионах, двухфотонная томография — в 40, а парк циклотронов увеличится до 17 новых установок.
По решению председателя правительства России Михаила Мишустина программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи пополнилась новыми методами лечения с применением персонализированных онковакцин и клеточных технологий. Также продолжится расширение линейки отечественных препаратов, включая радиофармпрепараты.
Среди приоритетных задач министр назвал сокращение сроков от постановки диагноза до начала лечения, совершенствование маршрутизации пациентов и широкое внедрение телемедицинских технологий. Перечень высокотехнологичной медицинской помощи ежегодно пополняется инновационными методами, в том числе с применением искусственного интеллекта при маммографии, рентгенографии, флюорографии, компьютерной томографии органов грудной клетки и колоноскопии.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.