Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурашко заявил об увеличении продолжительности жизни онкопациентов

Доля пациентов, живущих пять и более лет с момента установления онкологического диагноза, увеличилась почти на 8%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на XIV Съезде онкологов России с международным участием «Диалог поколений».

Источник: РБК

Доля пациентов, живущих пять и более лет с момента установления онкологического диагноза, увеличилась почти на 8%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на XIV Съезде онкологов России с международным участием «Диалог поколений». По его словам, это показатель, отражающий эффективность работы всей онкологической службы. Также он сообщил, что доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, выросла на 5%.

С 2025 года запущена масштабная программа обновления радиологической инфраструктуры. В 30 федеральных центрах введено в строй 275 единиц нового оборудования. В текущем году современным радиологическим оборудованием будут оснащены 42 структурных подразделения в 36 субъектах России. К концу 2030 года планируется, что однофотонная сцинтиграфия станет доступна в 80 регионах, двухфотонная томография — в 40, а парк циклотронов увеличится до 17 новых установок.

По решению председателя правительства России Михаила Мишустина программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи пополнилась новыми методами лечения с применением персонализированных онковакцин и клеточных технологий. Также продолжится расширение линейки отечественных препаратов, включая радиофармпрепараты.

Среди приоритетных задач министр назвал сокращение сроков от постановки диагноза до начала лечения, совершенствование маршрутизации пациентов и широкое внедрение телемедицинских технологий. Перечень высокотехнологичной медицинской помощи ежегодно пополняется инновационными методами, в том числе с применением искусственного интеллекта при маммографии, рентгенографии, флюорографии, компьютерной томографии органов грудной клетки и колоноскопии.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше