ООН лишает Волгоград статуса города-миллионника

Численность жителей городской агломерации Волгограда снизится до 991 693 человека в 2026 году. Такие данные опубликовала ООН. Оценки основаны на последнем пересмотре прогноза ООН по урбанизации.
За последний год число волгоградцев снизилось на 575 человек. Уточняется, что речь идет не только о самом городе, но и о прилегающих к нему пригородных районах.
В 1950 году в Волгограде проживали 461,1 тысячи человек. С тех пор число его жителей неуклонно росло и в 1989 достигло 1 млн. Снижение началось с 2012 года и в 2024, по данным ООН, составило 993,4 тысячи.
Снижение за последний год составило 0,06%. Также уменьшилось население Самары и Липецка (0,03%), Нижнего Новгорода, Саратова и Новокузнецка (0,01%) и ряда других городов России. В то же время подросло число жителей Москвы до 12 млн 756,5 тысяч человек и Санкт-Петербурга до 5 млн 608,91 тысяч человек.
Всего в ООН насчитали в России 14 городов-миллионников.
