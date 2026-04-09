Центр Нижнего Новгорода перекроют 11 и 12 апреля из-за Пасхального крестного хода: схема

Как сообщили в мэрии, с 20 часов субботы, 11 апреля, до 20 часов воскресенья, 12 апреля, для транспорта закроют следующие участки:
по улице Стрелка — от Самаркандской до Совнаркомовской, по улице Совнаркомовской — от парковки рядом с домом № 1Б до Волжской набережной, по Волжской набережной — от Совнаркомовской до ул. Бетанкура, по местному проезду улицы Самаркандской — от дома № 4 на ул. Стрелка до дома № 1 на ул. Совнаркомовской, по местным проездам от улицы Стрелка до Совнаркомовской.
В воскресенье масштабные ограничения распространятся также на главные городские магистрали. На Пасху 12 апреля с 09:00 до 20:00 полностью перекроют для транспорта такие дороги, площади и улицы:
площадь Минина и Пожарского — на участке от улицы Варварской до Зеленского съезда, Похвалинский съезд — на участке от Малой Покровской улицы до Благовещенской площади, Благовещенскую площадь, улицу Рождественскую — на участке от площади Народного Единства до площади Благовещенской, площадь Народного Единства, Зеленский съезд, улицу Широкую, Канавинский мост, улицу Советскую — от улицы Ивана Романова в направлении площади Ленина и на участке от площади Ленина до Самаркандской в оба направления, улицу Керченскую — на участке от Должанской до дома № 5 по Совнаркомовской, улицу Самаркандской — на участке от Бетанкура до дома № 1 по Самаркандской в направлении улицы Стрелки.
