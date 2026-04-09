В Калининграде открыли Философский мост

Теперь добраться до острова Канта можно с улицы Гюго.

В Калининграде открыли Философский мост через Преголю. Об этом 9 апреля в МАХ сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

«Теперь добраться до острова Иммануила Канта с улицы В. Гюго и набережной Петра Великого стало гораздо проще и быстрее. Этой связки городу давно не хватало», — написал глава региона, отметив, что в пешей доступности теперь Музей Мирового океана, Музей изобразительных искусств, собор, а мост — часть «Музейного квартала».

В церемонии вместе с губернатором приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. правительство Калининградской области.

Губернатор также сообщил, что благоустройство острова Канта будет продолжено.

