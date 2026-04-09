Мэр Сергей Петрин посетил ВГТУ и пообщался со студентами

Мэр Сергей Петрин посетил Воронежский государственный технический университет по приглашению ректора, депутата Воронежской областной Думы от фракции «Единая Россия» Дмитрия Проскурина. О том, как прошел визит в родной вуз и о чем был разговор со студентами, глава города рассказал в своем канале в мессенджере МАКС.
«Готовясь к встрече, задумался — о чем бы мне, как студенту, хотелось услышать. Так и появились темы беседы — куда можно пойти работать и как получить квартиру. С удовольствием прошел по коридорам корпусов вуза и вспомнил уже вместе со студентами, как во время учебы жил в шестом общежитии и, конечно же, мечтал о своем жилье», — поделился Сергей Петрин.
Как отметил глава города, сейчас получить жилье вполне возможно: три года назад в городе возобновилась практика предоставления служебного жилья сотрудникам комбинатов благоустройства и других организаций. Среди главных критериев — стаж работы и качество выполнения обязанностей: в приоритете лучшие работники. Спустя 10 лет квартиру можно приватизировать.
«За три года мы передали ключи от 65 квартир, в этом году планируем вручить еще более тридцати. Считаю это неплохим стартом для тех, кто желает поработать в коммунальной сфере», — подчеркнул мэр.
Сергей Петрин рассказал студентам, в каких управлениях и подразделениях администрации города будут рады видеть выпускников. Это управления строительной политики, ЖКХ, дорожного хозяйства и все их подведомственные организации, а также управления имущественных и земельных отношений, стратегического планирования.
«Специализацию можно определить уже на практике, о ней тоже поговорили. Обсудили варианты прохождения практики не только в администрации, но и в строительных организациях. Тех студентов, кто задавал вопросы и действительно готов прийти к нам, жду на экскурсию в администрации», — подытожил мэр.