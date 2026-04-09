Гомоляко считает, что задача «Торпедо» — лишить «Металлург» шайбы

Экс-спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко поделился с Metaratings.ru своими мыслями о предстоящем четвертьфинальном матче Кубка Гагарина между «Магниткой» и «Торпедо».
По мнению Гомоляко, ключевым аспектом успеха для «Торпедо» будет способность ограничить контроль «Металлурга» над шайбой. Команда из Магнитогорска известна своим мастерством в этом компоненте игры, и если нижегородцам удастся нивелировать это преимущество, у них появится шанс на достойное сопротивление.
Кроме того, «Торпедо» необходимо будет продемонстрировать высокую скорость передвижения по льду. «Металлург», как отмечает Гомоляко, обладает молодым и динамичным составом, который благодаря грамотной подготовке тренерского штаба Разина способен поддерживать высокий темп игры.
Напомним, серия игр стартует 9 апреля и 11 апреля в Магнитогорске, затем продолжится в Нижнем Новгороде 13 и 15 апреля. При необходимости конкуренты по четвертьфинальной стадии Континентальной хоккейной лиги сыграют ещё 17, 19 и 21 апреля.