Маршрут автобуса № 401 меняют в Нижегородской области

С 13 апреля будут внесены коррективы в расписание движения автобуса № 401, обслуживающего пассажиров между транспортно-пересадочным узлом «Канавинский» в Нижнем Новгороде и 8-м микрорайоном города Дзержинска. Эти изменения, согласно сообщению администрации Дзержинска, направлены на повышение качества транспортных услуг для жителей.
Начиная со следующей недели, маршрут автобуса будет проходить через железнодорожный вокзал в городе химиков. Транспорт будет двигаться по проспекту Циолковского, улице Грибоедова, площади Привокзальной, улице Урицкого, после чего вернется на прежнюю трассу. В связи с этим на маршруте появятся новые пункты остановок: «Больница № 13», «Вокзал» и «Улица Урицкого».
Ожидается, что время ожидания автобуса сократится, а общее число рейсов увеличится. По мнению представителей власти, эти улучшения станут возможны благодаря расширению парка транспортных средств.
