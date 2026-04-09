Обыски с изъятием документов прошли в Арзамасском медицинском колледже

Руководство образовательного учреждения проверяют силовики.

Источник: Комсомольская правда

В Арзамасском медицинском колледже прошли следственные действия, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на Минздрав Нижегородской области.

По словам Алексея Никонова, накануне в учебном заведении работали силовики и изымали документы.

Сейчас решается вопрос о возможной мере пресечения в отношении представителей администрации колледжа. Официальные комментарии правоохранительных органов пока не опубликованы.

Представители медучреждения отказываются общаться с журналистами.

— Никаких комментариев не даём, — ответили в приёмной директора колледжа.

Обстоятельства произошедшего и детали дела уточняются.

СПРАВКА «КП».

Арзамасскому медицинскому училищу, с 2005 года именуемому «колледж», более 60 лет — оно было организовано в 1964 году. Учреждение реализует программы среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования базового и постдипломного уровней, углубленной подготовки.