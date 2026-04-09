Обыски с изъятием документов прошли в Арзамасском медицинском колледже

В Арзамасском медицинском колледже прошли следственные действия, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на Минздрав Нижегородской области.
По словам Алексея Никонова, накануне в учебном заведении работали силовики и изымали документы.
Сейчас решается вопрос о возможной мере пресечения в отношении представителей администрации колледжа. Официальные комментарии правоохранительных органов пока не опубликованы.
Представители медучреждения отказываются общаться с журналистами.
— Никаких комментариев не даём, — ответили в приёмной директора колледжа.
Обстоятельства произошедшего и детали дела уточняются.
СПРАВКА «КП».
Арзамасскому медицинскому училищу, с 2005 года именуемому «колледж», более 60 лет — оно было организовано в 1964 году. Учреждение реализует программы среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования базового и постдипломного уровней, углубленной подготовки.