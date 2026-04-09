В Прикамье Нытвенский избирком возглавила бывший начальник финуправления округа

К работе в окружной избирательной комиссии приступила Оксана Лопатина.

Источник: Комсомольская правда

Территориальную избирательную комиссию возглавила Нытвенского муниципального округа возглавила 44-летняя Оксана Лопатина. На посту председателя она сменила Татьяну Ощепкову, ушедшую на заслуженный отдых.

В краевом избиркоме отметили большой опыт нового председателя окружной ТИК в составах участковых комиссий. Оксана Сергеевна хорошо знакома с правовой основой и организацией избирательного процесса.

Оксана Лопатина родилась 26 сентября 1981 года. В 1998 году окончила среднюю школу № 11 Нового Уренгоя, в 2003 году — Ямальский нефтегазовый институт по специальности «Менеджмент в отраслях ТЭК». В разные годы занимала руководящие посты в финансово-экономической сфере.

Последним местом работы стала администрация Нытвенского округа, где Оксана Лопатина трудилась начальником финансового управления.

На территории Прикамья в единый день голосования 20 сентября 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы РФ по округам № 62, № 63, № 64 и № 65, а также в краевое Законодательное собрание и Пермскую гордуму, депутатов представительных органов власти в Большесосновском, Кунгурском и Соликамском округах.

В Перми изберут 14 депутатов по пропорциональной системе, 22 депутата — по одномандатным избирательным округам. В выборах примут участие 773 035 зарегистрированных избирателей. В Пермском крае на 1 января 2026 года общее число избирателей составляет 1 967 549 человек.