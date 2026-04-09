Торги по продаже одного из крупнейших зернотрейдеров не состоялись

Интерес к покупке «Родных полей» проявлял крупный российский производитель удобрений «Уралхим», писали отраслевые и деловые медиа со ссылкой на публикацию «Интерфакса». О заинтересованности компании в приобретении активов такого профиля сообщалось в конце 2022 года. Тогда гендиректор «Уралхима» Дмитрий Коняев обратился с письмом к Владимиру Путину, где заявил, что компания готова купить отечественные активы глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra, если они уйдут из России, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения. По данным издания, президент поручил правительству проработать это предложение. Тогда же Viterra и Cargill опровергли, что собираются прекращать работу в России. Но уже в марте 2023 года об уходе с российского рынка уведомил Viterra, тогда же стало известно о планах Cargill прекратить экспорт зерна из России.