Торги по продаже одного из крупнейших зернотрейдеров не состоялись

Торги по продаже перешедшего в собственность государства зернотрейдера «Родные поля», которые планировалось провести 9 апреля, не состоялись. Об этом РБК сообщили в Росимуществе, выставившем актив на продажу. Причину, по которой торги не состоялись, там не уточнили.
Росимущество планирует снова выставить актив на продажу — дату объявят на следующей неделе, отметили там. Ведомство выставило на аукцион 100% долей в уставном капитале зернотрейдера еще 5 марта 2026 года. Начальная цена — 11,7 млрд руб. В состав лота вошли 19,74 га земельных участков в Ростовской области, а также находящееся на них недвижимое имущество. Речь, в частности, идет о зерновом терминале в порту Азова, причалах и флоте из девяти судов, а также складах и других объектов инфраструктуры экспортера зерна.
Интерес к покупке «Родных полей» проявлял крупный российский производитель удобрений «Уралхим», писали отраслевые и деловые медиа со ссылкой на публикацию «Интерфакса». О заинтересованности компании в приобретении активов такого профиля сообщалось в конце 2022 года. Тогда гендиректор «Уралхима» Дмитрий Коняев обратился с письмом к Владимиру Путину, где заявил, что компания готова купить отечественные активы глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra, если они уйдут из России, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения. По данным издания, президент поручил правительству проработать это предложение. Тогда же Viterra и Cargill опровергли, что собираются прекращать работу в России. Но уже в марте 2023 года об уходе с российского рынка уведомил Viterra, тогда же стало известно о планах Cargill прекратить экспорт зерна из России.
Представитель «Уралхима» отказался от комментариев.
«Родные поля» до апреля 2024 года назывались «Торговый дом РИФ». На протяжении ряда лет компания была крупнейшим экспортером зерна из России. Но уже после 2023 года трейдер начал терять свои позиции. По данным аналитического центра «Русагротранс», еще в 2023 году «Родные поля» поставили 11,3 млн т зерна — 17% от общего объема экспорта за тот период. Но в 2024 году компания снизила объемы поставок в 3,5 раза до 3,2 млн т. «Родные поля» также не вошли топ-10 крупнейших экспортеров российской пшеницы по итогам прошлого сельскохозяйственного сезона, который длился с начала июля 2024 по конец июня 2025 года.
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании 100% долей «Родных полей» в доход государства 3 февраля 2025 года. Заседание прошло в закрытом режиме. Основанием для передачи активов стал тот факт, что экс-бенефициар компании Петр Ходыкин является гражданином не только России, но и Сент-Китс и Невис (Британия), писал «Коммерсантъ». Иностранному резиденту для участия в стратегическом предприятии нужно специальное правительственное разрешение, а у Ходыкина его не было, утверждало издание. Бывший владелец компании намеревался оспорить решение о передаче компании в доход государства в Верховном суде.
С мая 2025 года ООО «Родные поля» находится под управлением структуры Россельхозбанка «РСХБ-Финанс». В марте 2026-го «Родные поля» подали иск к бывшему владельцу, потребовав признать недействительным решение Ходыкина о распределении ему дивидендов и взыскать с него 24 млрд руб. Арбитражный суд Ростовской области уже арестовал движимое и недвижимое имущество Ходыкина в качестве обеспечения по иску.
