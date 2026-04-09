Причиной смерти Виктора Яковлева стал рак

Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году. Он был ведущим артистом Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина с 1979 года. В 2006 году ему присвоили почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».