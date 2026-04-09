Причиной смерти Виктора Яковлева стал рак

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Причиной смерти заслуженного артиста России Виктора Яковлева стал рак легких, сообщили РИА Новости в семье актера.
Яковлев ушел из жизни в четверг в возрасте 74 лет.
«У него была онкология легких продолжительное время», — сказал собеседник агентства.
Церемония прощания с артистом пройдет в субботу в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. После его похоронят на Мироносецком кладбище Пскова.
Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году. Он был ведущим артистом Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина с 1979 года. В 2006 году ему присвоили почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».