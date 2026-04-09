На Кубани в этом году завершат ремонт дороги к поселку Первомайскому

Сейчас на объекте выполняется подгрунтовка покрытия.

Источник: Национальные проекты России

Ремонт участка дороги Кубанский — Калниболотская — Первомайский с 39-го по 45-й километр планируют завершить в третьем квартале текущего года, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Работы выполняются в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ремонтируемый участок располагается между поселками Октябрьским и Первомайским Новопокровского района. В прошлом году подрядчик выполнил разборку покрытия и основания, ликвидировал просадки и уложил выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. В текущем году строительно‑монтажные работы были возобновлены в марте. Сейчас на объекте выполняется подгрунтовка покрытия битумной эмульсией и продолжается устройство выравнивающего слоя. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

Участок дороги Кубанский — Калниболотская — Первомайский имеет высокую социальную значимость для жителей района. Он обеспечивает транспортную связь между населенными пунктами, по нему проходят маршруты школьного транспорта, а также рейсы общественного транспорта, соединяющие поселения с районным центром.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.