На Кубани в этом году завершат ремонт дороги к поселку Первомайскому

Ремонтируемый участок располагается между поселками Октябрьским и Первомайским Новопокровского района. В прошлом году подрядчик выполнил разборку покрытия и основания, ликвидировал просадки и уложил выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. В текущем году строительно‑монтажные работы были возобновлены в марте. Сейчас на объекте выполняется подгрунтовка покрытия битумной эмульсией и продолжается устройство выравнивающего слоя. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.