На Кубани в этом году завершат ремонт дороги к поселку Первомайскому

Ремонт участка дороги Кубанский — Калниболотская — Первомайский с 39-го по 45-й километр планируют завершить в третьем квартале текущего года, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Работы выполняются в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Ремонтируемый участок располагается между поселками Октябрьским и Первомайским Новопокровского района. В прошлом году подрядчик выполнил разборку покрытия и основания, ликвидировал просадки и уложил выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. В текущем году строительно‑монтажные работы были возобновлены в марте. Сейчас на объекте выполняется подгрунтовка покрытия битумной эмульсией и продолжается устройство выравнивающего слоя. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.
Участок дороги Кубанский — Калниболотская — Первомайский имеет высокую социальную значимость для жителей района. Он обеспечивает транспортную связь между населенными пунктами, по нему проходят маршруты школьного транспорта, а также рейсы общественного транспорта, соединяющие поселения с районным центром.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.