Белорусский врач назвала органы-мишени, которые повреждает высокое давление

Органы-мишени, которые повреждаются при высоком давлении, в интервью изданию «Медицинский вестник» назвала завкафедрой общей врачебной практики с курсом гериатрии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения Белорусского государственного медуниверситета, кандидат медицинских наук, доцент Ирина Патеюк.
По ее словам, органы-мишени при высоком давлении — это в первую очередь головной мозг, сердце, почки и глаза.
«Диагностику необходимо проводить всем пациентам с артериальной гипертензией, что позволяет оценить ее тяжесть и определить тактику лечения», — подчеркнула медик.
Ирина Патеюк особо отметила два органа, которые страдают уже на ранних этапах проявления высокого давления у пациента. Это сердце, чья геометрия и масса постепенно изменяется. И это почки, чья функция нарушается.
Артериальная гипертензия бьет и по сосудам. Золотой стандарт измерения жесткости артерий и, как следствие, маркер прогрессирования атеросклероза, — определение скорости распространения пульсовой волны. Критическим является 10 м/с, превышение этого значения — признак поражения сосудистой стенки.
Людям с тяжелой артериальной гипертензией показана фундоскопия, отметила Ирина Патеюк. Эта процедура у врача-офтальмолога может выявить кровоизлияния в сетчатку, микроаневризму и отек диска зрительного нерва.
А вот оценка когнитивных функций и МРТ головного мозга — тесты для выявления поражения головного мозга при артериальной гипертензии.
