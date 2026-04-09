Великолукский мясокомбинат оказался под угрозой банкротства

ОАО «Великолукский мясокомбинат» может быть признан банкротом из-за долга в 258,5 млн руб. С таким заявлением в суд намерена обратиться юридическая фирма «Армалекс», следует из сообщения на Федресурсе, на которое ссылается «Коммерсантъ». В компании настаивают, что у них есть законные основания для иска.
Руководство мясокомбината называет претензии необоснованными и считает, что юрфирма через ряд посредников получила «несуществующее право» требовать деньги. «В деле использованы двусмысленные толкования условий соглашения вопреки воле лиц, заключивших указанный договор», — заявила «Ъ» гендиректор предприятия Ольга Кузьмина. По ее мнению, заявление о банкротстве — это попытка давления на комбинат перед рассмотрением дела в кассационной инстанции.
По итогам 2024 года выручка комбината выросла на 17,9%, до 55,95 млрд руб., однако чистая прибыль сократилась на 12%, до 2,28 млрд руб. Совокупный долг достиг 50,52 млрд руб.
В конце 2024 года предприятие закрыло свою одноименную розничную сеть, собеседники издания на рынке поясняли, что собственным магазинам в крупных городах сложно конкурировать с федеральным ретейлом и розница комбината была убыточной. В январе 2026 года комбинат выставил на продажу колесо обозрения из своего парка развлечений «Диво-остров» за 60 млн руб.
