Программа телеканала «Волга 24» стала победителем Всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России»

Он стал лучшим в номинации «Лучшие региональные средства массовой информации».

Программа «Сделано в Нижнем» телеканала «Волга 24» стала победителем XXXII Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» в номинации «Лучшие региональные средства массовой информации». Церемония награждения проходит в рамках Форума деловых СМИ в Москве 9 апреля.

Конкурс ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России. На федеральный этап конкурса в этом году поступило 438 заявок.

Почётную награду на сцене мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» получил главный редактор дирекции информационного вещания Михаил Бузихин.

Также победителем регионального этапа в номинации «Лучший бизнес-блог» стал ведущий программы «Земля и люди» на телеканале «ННТВ» Николай Таланов.