Орден Мужества передали семье погибшего героя в Лискинском районе Воронежской области

В Лискинском районе передали орден Мужества семье погибшего героя Андрея Александрова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Уроженец Армавира в 2014 году переехал в село Лиски. Здесь он работал и растил четверых детей, стал дедушкой. Вслед за сыном и зятем отправился в зону СВО — подписал контракт в 2023 году, а в 2024-м погиб при выполнении боевого задания.
Орден передали жене нашего героя — Светлане и его дочери Анастасии. В конце церемонии память павших воинов почтили минутой молчания.