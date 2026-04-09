Орден Мужества передали семье погибшего героя в Лискинском районе Воронежской области

Андрей Александров прожил в городе Лиски девять лет.

Источник: Комсомольская правда

В Лискинском районе передали орден Мужества семье погибшего героя Андрея Александрова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уроженец Армавира в 2014 году переехал в село Лиски. Здесь он работал и растил четверых детей, стал дедушкой. Вслед за сыном и зятем отправился в зону СВО — подписал контракт в 2023 году, а в 2024-м погиб при выполнении боевого задания.

Орден передали жене нашего героя — Светлане и его дочери Анастасии. В конце церемонии память павших воинов почтили минутой молчания.