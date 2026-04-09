Снег вернулся в Нижний Новгород 9 апреля

В Нижнем Новгороде сегодня, 9 апреля, выпал снег, вопреки ожиданиям горожан о скором потеплении. Кадры внезапно вернувшейся зимы начали публиковать очевидцы в социальных сетях: на видео запечатлен снегопад в разных районах города. По данным сервиса Яндекс Погода, такие метеоусловия вызваны резким вторжением холодного фронта.
Синоптики предупреждают, что четверг и пятница станут самыми холодными днями текущей недели — столбики термометров опустятся до −2°C, а из-за сильного ветра температура будет ощущаться как −6… −7°C. Осадки в виде мокрого снега продолжатся в течение ближайших суток, что создает риск возникновения гололеда на дорогах и тротуарах после затяжных дождей начала недели.
Стабилизация погоды ожидается только к выходным. В субботу небо начнет проясняться, а воздух прогреется до +5°C. К воскресенью, 12 апреля, потеплеет до +7°C, однако ночные заморозки сохранятся. Жителям региона рекомендуют не спешить убирать теплую одежду и проявлять осторожность на дорогах из-за нестабильных погодных условий.