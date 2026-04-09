Путин подписал законы о соцгарантиях для судей в отставке в новых регионах

Путин утвердил гарантии соцзащиты для судей в отставке в новых регионах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающих гарантии соцзащиты для судей в отставке в новых регионах.

Документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

Законы устанавливают дополнительные гарантии соцзащиты гражданам РФ — судьям в отставке, которые постоянно проживали в новых регионах на 30 сентября 2022 года и получали на указанную дату ежемесячное пожизненное содержание или имели право на его получение.

Аналогичные права предоставляются отдельным категориям лиц, замещавшим на 30 сентября 2022 года должности судей судов в новых регионах и не назначенным в первоначальные составы судов или ушедших в отставку с 1 октября 2022 года по 20 сентября 2023 года. Так, согласно принятому документу, соцгарантии установлены тем лицам, которые не имели права на назначение ежемесячного пожизненного содержания в связи с отсутствием опыта, и тем, кто получал содержание в соответствии с законодательством тех регионов до 30 сентября 2022 года.