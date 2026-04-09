Следственные действия проводят в отношении руководства Арзамасского медколледжа в Нижегородской области. Об этом рассказал главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в телеграм-канале.
По данным источника, новость о следственных действиях подтвердили в министерстве здравоохранения. Вечером 8 апреля в образовательное упреждение нагрянули силовики — они изымали документы.
Информация на данный момент уточняется, официальных сообщений от следственных органов пока нет. Решается вопрос об избрании меры пресечения для администрации медколледжа.
