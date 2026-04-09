Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликованы фотографии работ в Почаинском овраге

Строительство террасного парка должны завершить до конца года.

Источник: Время

Опубликованы фотографии Почаинского оврага, где сейчас проходят работы по созданию террасного парка. Площадку осмотрел корреспондент ИА «Время Н».

Напомним, ранее на государственном предприятии Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости сообщили, что строительство террасного парка находится на этапе завершения работ по инженерной подготовке территории. Там было выполнено устройство пешеходного тоннеля, фундаментного основания пешеходного моста и частичное благоустройство улицы Архитектора Харитонова.

Там продолжались работы по устройству коллектора за Лыковой дамбой, устройству горловин камер ливневой канализации и сборке металлоконструкций моста. Объект должен быть сдан до конца текущего года.

Ранее мы писали, что в Павлове были возобновлены работы по благоустройству набережной.