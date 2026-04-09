Опубликованы фотографии работ в Почаинском овраге

Опубликованы фотографии Почаинского оврага, где сейчас проходят работы по созданию террасного парка. Площадку осмотрел корреспондент ИА «Время Н».
Напомним, ранее на государственном предприятии Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости сообщили, что строительство террасного парка находится на этапе завершения работ по инженерной подготовке территории. Там было выполнено устройство пешеходного тоннеля, фундаментного основания пешеходного моста и частичное благоустройство улицы Архитектора Харитонова.
Там продолжались работы по устройству коллектора за Лыковой дамбой, устройству горловин камер ливневой канализации и сборке металлоконструкций моста. Объект должен быть сдан до конца текущего года.
