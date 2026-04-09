Путин подписал закон, исключающий размещение переплат по пенсионным взносам

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий возможность размещения Федеральным казначейством сумм излишне уплаченных страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, которые подлежат возврату страхователям.
Закон упраздняет полномочие Федерального казначейства по размещению излишне уплаченных сумм страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, которые подлежат возврату (зачету), при осуществлении операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация закона не окажет влияния на доходы и расходы бюджетов бюджетной системы РФ.
Закон вступает в силу с 1 января 2027 года.