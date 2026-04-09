Bloomberg: Турция хочет закупить у Италии системы ПВО SAMP/T

Агентство напоминает, что Турция и Eurosam подписали соглашение о совместном производстве системы противоракетной обороны еще в 2018 году, но последующие возражения Франции помешали реализации этого проекта. В этот раз турецкие переговорщики считают, что Франция будет более благосклонной.
В марте министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Рим готов направить средства ПВО и ПРО в арабские страны Персидского залива. Возможно, в рамках этих поставок Турция сможет договориться о приобретении SAMP/T.
Также во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган торжественно открыл первую очередь завода стоимостью 3 млрд долларов. Он расположен недалеко от Анкары и призван увеличить выпуск отечественных систем противоракетной обороны и баллистических ракет, включая флагманскую турецкую модель Tayfun.