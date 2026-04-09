Bloomberg: Турция хочет закупить у Италии системы ПВО SAMP/T

Турция ведет переговоры с Италией о покупке и совместном производстве систем противоракетной обороны SAMP/T, которые выпускает франко-итальянская фирма Eurosam GIE, сообщает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: НАТО
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство напоминает, что Турция и Eurosam подписали соглашение о совместном производстве системы противоракетной обороны еще в 2018 году, но последующие возражения Франции помешали реализации этого проекта. В этот раз турецкие переговорщики считают, что Франция будет более благосклонной.

Приобретение системы SAMP/T и создания собственного противоракетного щита стали особенно актуальны для Анкары после того, как члены НАТО перехватили четыре ракеты, выпущенные из Ирана в сторону Турции, отмечает издание.

В марте министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Рим готов направить средства ПВО и ПРО в арабские страны Персидского залива. Возможно, в рамках этих поставок Турция сможет договориться о приобретении SAMP/T.

Также во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган торжественно открыл первую очередь завода стоимостью 3 млрд долларов. Он расположен недалеко от Анкары и призван увеличить выпуск отечественных систем противоракетной обороны и баллистических ракет, включая флагманскую турецкую модель Tayfun.

